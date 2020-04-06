Центр Орла по вечерам погружается в темноту Фонари сразу в нескольких проходимых местах центра Орла обесточены.





Одно из неосвещенных мест областного центра - сквер Артиллеристов. Для многих орловцев это памятное место. Да и находится сквер в центре города - у Александровского моста. Кстати, рядом, утопает в темноте и сквер Семьи. В потёмках и Почтовый переулок. По ночам его освещают только вывески магазинов и небольшой фонарь на задворках кинотеатра «Победа». А место, кстати, является кратчайшим для пешеходов путём из Железнодорожного и Заводского районов в Советский. Но, несмотря на обращение активистов ОНФ, городские власти пока поделать ничего не могут - установка фонарей здесь запланирована в рамках реконструкции Детского парка. А она еще не закончена. А вот в скверах Семьи и Артиллеристов освещение должно появиться гораздо раньше.



Игорь Мельников, замначальника отдела управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Сквер Семьи и сквер Артиллеристов: провели обследование линии, выявлено отсутствие электрического питания, повреждение кабельной линии. Сейчас составляется ПСД для определения объёмов и стоимости работ».

Приступить к работам по восстановлению освещения в УКХ пообещали сразу, как только будет обнаружено место повреждения кабеля. Предварительно, на то, чтобы свет вновь появился в сквере Семьи и сквере Артиллеристов, необходимо чуть больше 150 тысяч рублей.





Антон Киселёв

6 апреля 2020 года



