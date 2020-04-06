Игорь Тиньков назначен заместителем председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры О назначении сообщил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального правительства.





Игорь Владимирович Тиньков имеет большой опыт работы в банковской и промышленной сферах, руководил крупными бизнес-структурами. На протяжении четырех лет был заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области. Является кандидатом экономических наук.



С 2011 года и до перехода на работу в Орловскую область он возглавлял Липецкий городской Совет депутатов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



