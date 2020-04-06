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Орловские девушки-инвалиды приняли участие в бесплатной фотосессии

Необычный подарок для женщин и девушек с ограниченными возможностями здоровья сделала благотворительная организация «Добряки». Стилисты подобрали для них новые образы, а фотографы провели бесплатную фотосессию.


В фотосессии приняли участие десять девушек. У них разные проблемы со здоровьем, но желание быть красивыми, желанными и любимыми есть у всех. Поэтому принять участие в проекте «Стиль без границ» они согласились с радостью. Инициаторы - общественная организация «Добряки», договорилась с фотостудией, профессиональным фотографом, стилистами, визажистами и магазинами женской одежды. Создание образов и фотографии - бесплатно.
Ксения Гудкова, стилист:«Уже в процессе пришла идея позвать флористов, чтобы увязать образы с цветами. Каждая девушка - цветок, и красота может быть разной, и она абсолютно без границ».

Участницам фотосессии этот день запомнится надолго. Останутся и снимки, сделанные профессионалами.

К акции подключилась и одна из кондитерских города Орла. Она подготовила чаепитие для всех участников.


Татьяна Тимохина
24 марта 2020 года
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