Когда ждать ремонта? Более 300 заявок было подано жителями Орла на участие в программе благоустройства дворовых территорий в текущем году. Однако выделенных средств хватит лишь на 65 дворов, еще 16 - остались в резерве. В том числе и дом 132 А по улице Октябрьской.





С 2011 года жители дома № 132 А по улице Октябрьской неоднократно обращались к властям с просьбой отремонтировать хотя бы разбитую дорогу перед домом - положить новый асфальт, сделать тротуар и место для парковки машин. Чиновники меняются, а двор до сих пор в ожидании ремонта. В 2018 году жители собрали все документы на участие в федеральной программе «Благоустройство дворовых территорий» и вроде попали в неё. Старшую по дому Аллу Скуридину даже пригласили в управление архитектуры и показали проект будущего благоустройства, намеченного на этот год. Но, как оказалось, дом не попал в список. Его отправили в резерв.



Как пояснили в мэрии Орла, выделенных на город 150 миллионов рублей точно хватит лишь на 65 дворов. Если по итогам торгов в апреле удастся сэкономить, в программу могут попасть дворы из резерва. Таких - 16, в том числе и двор дома № 132 А по Октябрьской. Но их первоочередность будет определять общественная комиссия - по ряду критериев.



Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Это время подачи заявки, техническое состояние дворовой территории и фактор комплексности. Этот фактор учитывает наличие отремонтированного проезда, либо наличие рядом территории, благоустроенной ранее. Исходя из совокупности факторов, принимается коллегиальное решение как по формированию основного списка программы, так и по формированию того реестра территорий, который будет отремонтирован в случае экономии. То есть, после завершения торгов и при понимании экономии, будет очередное или внеочередное заседание общественной комиссии, которая детализирует весь перечень программы на 2020 год».



Жильцам остается лишь ждать и надеяться, что повезет. Нина Халецкая, как и другие пенсионеры, с нетерпение ждет, что вместе с благоустройством двора поменяют наконец-то порожки у подъездов. Каждый день инвалиду 2 группы приходится не только преодолевать путь в магазин или в больницу по разбитой дороге, но и буквально вскарабкиваться в свой подъезд.



Однако, как пояснили в мэрии, замена ступеней в проект благоустройства дворовых территорий не входит.



Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Это предмет компетенции управляющей компании, которая их ремонтирует в ходе текущего ремонта. Как правило, работы по ремонту дворовых территорий включают ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров в пределах придомовой территории, установку малых архитектурных форм - скамейки, лавочки, и установка или ремонт элементов внутридворового освещения».

Кстати, дому №132 А по ул. Октябрьской уже больше 40 лет. По счетам жильцы платят исправно, но ремонта в доме не помнят. А теперь еще и с дворовой территорией придется подождать.





Татьяна Тимохина

12 марта 2020 года



