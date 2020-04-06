Как «Орелстат» пифагорейцев посчитает? Пифагорейцы в Орловской области явление уникальное. Их поселение находится в Дмитровском районе. От городской суеты они отказались много лет назад и уж точно задолго до введения режима самоизоляции. Накануне в их поселении побывали сотрудники «Орелстата». Они пытались выяснить, как пифагорейцы относятся в переписи населения.





Сотрудников «Орелстата» пифагорейцы встретили дружелюбно, рассказали о своем быте, провели экскурсию, порассуждали о взаимосвязи математики и статистики. В основе обеих наук лежат цифры. Вот и переписчикам, чтобы получить объективную информацию о населении, нужно обойти всех и собрать достоверные данные.



Тамара Устинова, руководитель «Орелстата»: «Мы решили узнать их отношение к переписи, познакомиться и рассказать о целях переписи. Мы увидели, что здесь люди очень грамотные и достаточно доброжелательно к этому мероприятию относятся».

В программе переписи 30 вопросов, 7 из них касаются условий проживания. Правда, ответить на них пифагорейцам будет нелегко. Живут они одним хозяйством, но родственных связей не имеют. В их поселении несколько построек, сделанных своими руками. Дом вроде у каждого свой, но все имущество общее. Андрей Дроздов, например, живет на дереве. В его дроздятнике, построенном на иве, есть только печка, одеяла и книги по теории чисел.



На территории поселения пифагорейцев есть дом-мастерская, есть дом-столовая, где в подвальном помещение готовят еду, затем на лифте подают ее наверх - в общую столовую.



Самый большой и красивый дом в форме корабля, бегущего по волнам философской мысли, - так называемая резиденция пифагорейцев. В нем есть спальня, комната отдыха и библиотека. Здесь размещают гостей и таких же пифагорейцев, приехавших сюда на время.



Пифагорейцы в Дмитровском районе живут уже 30 лет. Для местных жителей они не просто соседи, но и первые помощники. И не только советом, ведь среди пифагорейцев сплошь ученые, доктора и кандидаты различных наук, но и делом - по хозяйству и строительству.



Татьяна Колбасова, глава Друженского сельского поселения: «Их силами и средствами построена церковь в поселке Крыловском. Также они помогают местным жителям и в строительстве, и в полевых работах. К 70-летию Победы мы совместно с ними отремонтировали воинское захоронение в селе Волконском, их силами была уложена плитка».

Есть постройки, которые не имеют исторической ценности, но очень дороги самим пифагорейцам. Одна из них - так называемый храм Аполлона. Его пифагорейцы построили сами в честь двух мировых констант - числи Пи и числа Е. По мнению пифагорейцев, именно на этих константах и держится все мироздание.



Константин Сбойчаков, пифагорейцы: «Число Пи управляет пространством, оно выражет отношение прямого и круглого. Число Е управляет ростом, любым ростом во Веселенной. Оно выражает уникальное соотношение времени».

Этот храм пифагорейцы построили для своих греческих собратьев, которые периодически приезжают сюда, и в их честь здесь проводят специальный ритуал - единение неба, воды, земли и мировых констант.



Правда, сейчас для заграничных гостей не время - пандемия. Всего же у пифагорейцев по миру - четыре дома. Кроме орловского и греческого еще есть дома в Грузии и Венесуэле. Периодически пифагорейцы меняются местами и годами живут, не в гостях, но в другом доме. Однако участие в переписи примут лишь те, кто постоянно будет проживать здесь в период переписной кампании.





Татьяна Тимохина

6 апреля 2020 года



