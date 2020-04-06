В Орле составили протоколы на 26 нарушителей режима самоизоляции Контроль за соблюдением режима самоизоляции в домашних условиях обеспечивают сотрудники орловской полиции.





В период с 21 марта по настоящее время, в рамках проведения мероприятий по контролю за соблюдением режима самоизоляции гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации из-за рубежа, выявлено и задокументировано 26 нарушений.



Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении российских граждан, прибывших из-за рубежа, которые в нарушение режима самоизоляции посещали общественные места.



В целях безопасности полицейские посещают граждан по месту жительства в средствах индивидуальной защиты – перчатках и масках. В ходе бесед интересуются самочувствием прибывших, а также как проходит режим самоизоляции. При этом сотрудники органов внутренних дел разъясняют орловцам и гостям региона, что режим самоизоляции – это необходимая мера, которая гарантирует безопасность, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



