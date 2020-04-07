Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В регионе продолжают принимать меры для того, чтобы не дать распространиться вирусу.



- Потёмки памяти. Почему в самом центре Орла в знаковых местах опасно ходить по вечерам?



- Генеральная уборка. Какое средство используют в орловских подъездах? Мы побывали в «рейде чистоты».



- Потомки победителей продолжают возвращать из небытия подвиги героев. В регионе продолжается «Вахта Памяти».



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Вести-Орёл

6 апреля 2020 года



