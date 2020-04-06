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В Орле проходит дезинфекция остановочных павильонов

За субботу и воскресенье сотрудники «Спецавтобазы» обработали 40 городских остановочных павильонов.


Обработка была проведена на остановках, расположенных на ул. Октябрьской, ул. Максима Горького, ул. 60 лет Октября, ул. Лескова, ул. Матвеева, ул. Приборостроительной, ул. Пионерской, Болховском шоссе, ул. Бурова, ул. Космонавтов, ул. Михалицына, ул. Силикатной, ул. Кузнецова, ул. Ливенской, ул. 1-ой Курской, ул. Пушкина, пер. Новосильском, ул. 3-ей Курской, ул. Грузовой, ул. Гагарина, ул. Городской, ул. Поселковой, ул. 6-ой Орловской дивизии, ул. Половецкой, ул. Розы Люксембург, ул. Колхозной.
Ранее, в первых числах апреля, было обработано около 100 остановочных павильонов на других улицах города. Работа продолжается.
 
Для дезинфекции используется одобренный Роспотребнадзором раствор гипохлорита натрия, который является эффективным обеззараживающим средством, сообщает сайт городской администрации.



Орловское Информбюро
6 апреля 2020 года
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