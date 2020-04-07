вторник 7.04.2020 00:55:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловец устроил пьяный дебош на заправке

На одной из заправочных станций, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, произошел инцидент, потребовавший вмешательства сотрудников Росгвардии.


Около четырех часов утра неизвестный гражданин, предположительно находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, подъехал на личном автомобиле к заправочной колонке. Работники заведения обратили внимание на неадекватное поведение посетителя, свидетельствующее о факте управления транспортным средством после употребления алкогольных напитков.
 
Кассир нажала кнопку «тревожной» сигнализации, дабы предотвратить дальнейшее передвижение правонарушителя по городу. В это время недовольство мужчины возросло, и он начал употреблять нецензурную лексику в адрес персонала, опрокидывать мебель и требовать незамедлительно наполнить бак автомобиля бензином.
 
В этот момент на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал «буйного» гражданина, которым оказался 33-летний уроженец Болховского района Орловской области. Мужчину росгвардейцы передали в отдел полиции, поблагодарив работников заправки за бдительность, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.



Орловское Информбюро
6 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.