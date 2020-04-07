Орловец устроил пьяный дебош на заправке

На одной из заправочных станций, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, произошел инцидент, потребовавший вмешательства сотрудников Росгвардии.

Около четырех часов утра неизвестный гражданин, предположительно находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, подъехал на личном автомобиле к заправочной колонке. Работники заведения обратили внимание на неадекватное поведение посетителя, свидетельствующее о факте управления транспортным средством после употребления алкогольных напитков.



Кассир нажала кнопку «тревожной» сигнализации, дабы предотвратить дальнейшее передвижение правонарушителя по городу. В это время недовольство мужчины возросло, и он начал употреблять нецензурную лексику в адрес персонала, опрокидывать мебель и требовать незамедлительно наполнить бак автомобиля бензином.



В этот момент на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал «буйного» гражданина, которым оказался 33-летний уроженец Болховского района Орловской области. Мужчину росгвардейцы передали в отдел полиции, поблагодарив работников заправки за бдительность, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.