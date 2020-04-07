На Орловщине готовятся к посадке картофеля

Сейчас в хозяйствах идет работа по сортировке картофеля. Крупные клубни идут на продажу, мелкие - на посадку.

Кстати, как отмечают сельхозтоваропроизводители, в течение зимы картофель не очень активно пользовался спросом, зато в последние две недели пользуется популярностью.

Уже в июне аграрии ожидают первый молодой картофель. Из-за теплой зимы раннюю картошку на полях уже посадили.

А в теплицах готовится почва для высадки высококачественного семенного материала. 15 апреля привезут микрорастения из института им. Лорха. К осени появятся тепличные миниклубни. Планируют получить 200 тысяч тепличных миниклубней четырех разных сортов. Это первая ступень оригинального семеноводства. Правда, высококачественный картофель из этих миниклубней на прилавки магазинов попадет только через пять лет. Но и до этого срока и семенного материала, и картошки для еды все равно будет достаточно.