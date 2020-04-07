COVID-19: Орловская область. 6 апреля Регион находится в режиме строгой самоизоляции.





На сегодняшний день заболели коронавирусом 7 человек. Все случаи завозные. На карантине находится 21 человек, под наблюдением - почти 800. В регионе уже подготовлено почти 130 стационарных коек. Две лаборатории будут работать по выявлению вируса - в больнице им. Боткина и в центре борьбы со СПИДом. В настоящее время область активно готовится к пику заболеваемости по коронавирусу. На днях дополнительно в область должны поступить 93 аппарата искусственной вентиляции легких и всего их станет 252. Все идет по плану. Однако губернатор еще раз подчеркнул: главное - не статистика, а реальное развитие событий. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Максимальная готовность к максимально тяжелой ситуации, несмотря на то, что у нас на сегодня стабильная социально-эпидемиологическая подготовка. У нас с сегодняшнего дня начинает функционировать целый ряд предприятий, необходимых для обеспечения и технических, и строительных материалов, для того чтобы эта работа шла планово». Список отраслей уже составлен. Это дорожники и строители, адвокаты и ветеринары, структуры, которые поддерживают малый бизнес. Постановление есть на портале правительства области. Там же форма-уведомление о начале работы. Но что важно - этот список предприятий может быть скорректирован в зависимости от развития ситуации. Школьники и студенты снова приступают к учебе - дистанционно. Каждая образовательная организация сама выбирает форму в зависимости от собственных возможностей и возможностей обучающихся. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Каждый руководитель школы должен понимать, каким образом должно и нужно организовать дистанционное обучение. Так же необходимо предусмотреть индивидуальные образовательные маршруты, помощь и поддержку каждой семье, где несколько учеников и отсутствует возможность подключения к интернету». Кроме того, сейчас решается вопрос о формировании и способах доставки школьникам сухих пайков на время дистанционного обучения. Согласно постановлению федерального и регионального правительств, все медики, которые будут и уже задействованы в лечении больных COVID-19 получат дополнительные выплаты. На эти цели Орловской области выделят 29,5 млн рублей. Сейчас начался второй этап по выявлению новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под самым пристальным вниманием те, кто прибывает в область из соседних неблагополучных регионов. На пограничных въездах дежурят медики и полиция. Те, у кого есть симптомы, сразу отправляются на карантин. Те, у кого симптомов нет, берутся на карандаш. Информация о них передается в соответствующие органы на местах пребывания. Причем вне зависимости от наличия симптомов все они обязаны соблюдать строгий двухнедельный режим самоизоляции.





Оксана Гранн

6 апреля 2020 года



