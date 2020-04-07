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Начал работу портал ОрелОнлайн.РФ о культурной жизни региона в условиях самоизоляции


Здесь собраны ресурсы, позволяющие всем желающим в условиях самоизоляции познакомиться с культурой Орловщины. Проект позволяет посетить в формате виртуальных экскурсий орловские музеи, посмотреть спектакли, послушать музыкальные произведения и интересные лекции, побывать в Национальном парке «Орловское полесье». 
 
В ближайшее время на портале появятся лекции по истории Орла, образовательные материалы и пособия для детей и взрослых.
 
Ресурс будет пополняться на постоянной основе, чтобы жители области и все желающие, сидя дома, проводили время с интересом, узнавали новое. 
 
Проект поддержали издательская группа ЭКСМО-АСТ совместно и ресурс «Литрес». Известные авторы Олег Рой и Татьяна Полякова уже прочитали орловчанам отрывки своих новых книг - их можно послушать на портале. 
 
Сайт создан Корпорацией развития Орловской области и АНО «Дирекция Орловских фестивалей» при поддержке Правительства Орловской области.



Орловское Информбюро
6 апреля 2020 года
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