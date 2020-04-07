Сегодня в Орле приступили к ремонту дворов

К работам приступили в трех дворовых территориях по адресам: ул. Комсомольская 137, ул. Комсомольская 139, пер. Комсомольский, 24, сообщает информационный портал Орловской области.

В этом году в Орле запланированы работы по ремонту и благоустройству 65 дворовых территорий многоквартирных домов и двух общественных территорий.

Проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту всех 65 дворовых территорий прошла государственную экспертизу. В настоящее время заключено 47 муниципальных контрактов, предполагающих выполнение работ по ремонту 61 дворовой территорий.