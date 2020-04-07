В Орле у Медведевского леса благоустроят территорию Речь идет об участке между дорогой по улице Рощинской и урочищем «Медведевский лес». Положительное заключение госэкспертизы ПСД уже получено.





На участке между проезжей частью по ул. Рощинская и опушкой леса вырубят сухие деревья, оборудуют парковку для автотранспорта, также здесь будут проложены дорожки с щебеночно-набивным покрытием. Кроме того, на территории запланировано устройство детской и спортивной площадок, будут установлены скамейки, урны, новые элементы освещения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



