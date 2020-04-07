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Ремонт моста Дружбы в Орле продолжается


Подрядчик идёт с опережением графика - это видно невооружённым глазом. Фактически мост обновлён уже на 80%. Полностью залит выравнивающий слой проезжей части, на 100% готов опорный конус на правом берегу Оки и на 95% - рисберма - каменная защитная подошва под водой, предохраняющая опору от размыва. Строители уже устанавливают мачты освещения.
 
Сейчас рабочие заканчивают подготовку к оклеечной гидроизоляции. Параллельно меняются последние пять балок. Как только эти работы будут завершены - предварительно, в конце апреля, можно будет приступать к асфальтированию первого пролёта моста.
 
Также подрядчик заверяет, что при своевременной оплате работ и отсутствии форс-мажоров в конце мая - начале июня мост уже можно будет открыть для движения авто.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Подрядчик на сегодняшний день выполнил даже больше работ, чем было запланировано. Федеральные средства поступили - для компенсации расходов. Последние платежи, которые мы планируем, это три и семнадцать миллионов рублей. Но это даже меньше, чем было выполнено работ. Как только будут готовы документы, мы оплатим все проведенные работы».
 
Напомним, всего на ремонт моста Дружбы было выделено почти 220 миллионов рублей. 160 из них - из федерального бюджета по линии Росавтодора.



Антон Киселёв
6 апреля 2020 года
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