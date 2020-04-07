Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Посты на дорогах, готовность больниц, дистанционные уроки в школах. Как живет область в новых условиях?

- Мост Дружбы в Орле уже обретает форму дороги. Подрядчики обещают открыть движение уже к началу лета.

- Продукты и поздравления. Активисты молодежки ОНФ сегодня вложили в заказ подарок - от себя.

- Комфортная температура - для картофеля. Секретами ранней посадки с нами поделились в хозяйстве, где уже много лет выращивают «второй хлеб».

- Эхо минувшей войны продолжает звучать в памяти. Под Вяжами поисковики подняли останки 26 погибших солдат.

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Вести-Орёл

6 апреля 2020 года



