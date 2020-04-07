В Орле трое заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели Они выписаны из больницы им. Боткина, их состояние нормальное. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.





За последние сутки в регионе выявлен ещё один случай заболевания, всего их зарегистрировано 7. Еще по 5 орловцам ожидаются результаты тестов. Под наблюдением находятся 895 человек. В инфекционных отделениях изолированы 13 орловцев, за последние сутки 9 выписано, 1 добавился. Снято с наблюдения врачей 784, 29 из них - за последние сутки.





Артемий Лукьянчиков

6 апреля 2020 года



