В Орле благоустроят сквер у завода «Стекломаш» Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу.





В центральной части сквера будет размещен арт-объект, планируется устройство комплексной детской игровой зоны и спортивной площадки с тренировочным оборудованием на травмобезопасном покрытии. Кроме того, здесь будут проведены работы по озеленению, установке элементов освещения, урн и скамеек. Предусмотрена декоративная подсветка зеленых насаждений в темное время суток, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



