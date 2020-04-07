Татьяна Крымова: «Мы тоже только начинаем учиться работе с дистанционными технологиями» Глава регионального департамента сегодня подключилась к прямому эфиру губернатора в Instagram.





Школы Орловщины начали переход на дистанционное обучение. На горячую линию поступило много вопросов, касающихся трудностей с реализацией этого процесса. Как отметила Татьяна Крымова, процесс образования должен быть трехсторонний. В нем принимают участие и педагог, и ребенок, и родитель. Татьяна Крымова, глава департамента образования Орловской области: «Тревога понятна. С первого раза не у всех все получается. Мы тоже начинаем учиться работе с дистанционными технологиями. Нужно набраться терпения и не переживать. Все у нас получится. Если в семье нет интернета и компьютера, используем учебник и тетрадку. Задание учитель будет передавать по телефону».





Артемий Лукьянчиков

6 апреля 2020 года



