В Орловской области школьникам раздадут сухие пайки Об этом сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова во время прямого эфира главы региона Андрея Клычкова в Instagram.





После согласования списка продуктов с Роспотребнадзором, пайки будут доведены до родителей. В частности, в них войдут: рыбные консервы, тушёнка, сгущённое молоко, гречневая крупа, макароны, растительное масло, печенье. Как отметила Татьяна Крымова, комплектование пайков может незначительно различаться.





Артемий Лукьянчиков

6 апреля 2020 года



