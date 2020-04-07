Проверочные работы и экзамены пока никто не отменял

Как уточнила сегодня глава департамента Орловской области Татьяна Крымова, в соответствии с решением Рособрнадзора, всероссийские проверочные работы в Орловской области перенесены на май, сроки итоговых аттестаций - на июнь. ЕГЭ начнётся 8 июня, ОГЭ – 9 июня. В дальнейшем расписание будет корректироваться. В связи с этим приёмная кампания будет сдвинута на вторую половину июля и август.



Татьяна Крымова сегодня приняла участие в прямом эфире губернатора в Instagram.