В Ливнах благоустроят 9 дворовых и 3 общественных территорий

Мероприятия реализуются за счет субсидий, предусмотренных муниципальными программами «Формирование современной городской среды на территории города на 2018-2024 годы», «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны на 2020-2022 годы» и «Благоустройство города на 2020-2022 годы».

Будет проведено ремонт дорожно-уличной сети, благоустройство дворовых и общественных территорий, улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, озеленению.

В этом году запланировано благоустройство 9 дворовых и 3 общественных территорий (сквер им. Николая Поликарпова, сквер воинов-интернационалистов (2 этап), парк «Славянский сад» (входная группа).

В настоящее время заключены контракты на ремонт 17 участков городских дорог и тротуаров, сообщает информационный портал Орловской области.