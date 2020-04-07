Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Безопасность работников - основная задача работодателя. В Роспотребнадзоре еще раз напомнили о соблюдении всех требований.



- Активисты ОНФ просят «подсветить» сквер Артиллеристов в Орле.



- Поддержать «на взлете» - на международный уровень.

У орловской компании сформировался экспортный потенциал.



- Продукты, цветы и положительные эмоции. Волонтеры не просто выполнили продуктовый заказ вдовы ветерана Великой Отечественной, но и сказали добрые слова от себя.



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Вести-Орёл

7 апреля 2020 года



