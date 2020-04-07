Вместе с продуктами - цветы и поздравления Волонтеры оказали помощь вдове ветерана Великой Отечественной войны и поздравили с юбилеем.





К Матрёне Васильевне Лебедевой волонтеры приехали не только чтобы привезти продукты, но и поздравить с 90-летием. Помимо пакетов с едой, ей вручили букет цветов.



Вдову ветерана поздравили члены «Молодежки ОНФ» и волонтеры-медики.



Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ: «По просьбе ее подруги мы пришли ее поздравить. Сделали подарки. Я думаю, воспоминаний у нее будет, как минимум, до ста лет».

В Орле немало одиноких пенсионеров. Им в силу возраста нелегко выйти из дома, но в сегодняшней ситуации теперь и рискованно. Коронавирус для пожилых смертельно опасен. Как отмечают волонтеры, на горячую линию поступает много звонков с просьбами помочь не только с покупками.



Екатерина Петрушина, волонтер «Молодежки ОНФ»: «Заявитель предоставляет денежные средства, на которые мы совершаем покупки или оплачиваем услуги ЖКХ, после совершения покупки предоставляем чеки. Передачу продуктов мы совершаем в перчатках и масках. Мы не должны переступать порог, чтобы не нарушать санитарные нормы».

Чтобы предотвратить мошенничество, пожилым сообщается номер заявки. Прибывшие на помощь волонтеры должны сообщить его заказчику. Если номер сходится, то продолжается взаимодействие.



Номер горячей линии 8 800 200 3411, но звонить по нему должны лишь одинокие пенсионеры, кому реально не могут помочь ни родственники, ни соседи.





Татьяна Тимохина

7 апреля 2020 года



