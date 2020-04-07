COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 7 апреля

По информации сайта федерального оперативного штаба, в Орловской области на данный момент 12 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое – выписаны из больницы.



Как сообщает орловский оперативный штаб, 13 человек находятся на медицинском карантине, 882 - под медицинским наблюдением.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



