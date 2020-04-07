Трактористу поля не хватило, чтобы разъехаться с пешеходом ДТП произошло в Краснозоренском районе.





6 апреля в 17:10 водитель, двигаясь на тракторе «Джон Дир» с прицепным устройством, при производстве полевых работ, на территории Краснозорнского района, не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил наезд на человека, который находился в непосредственной близости от сельхозмашины. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в Новодеревеньковскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



