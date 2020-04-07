В Орле выявили пять нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД ежедневно проводят рейды по выявлению водителей, которые управляет транспортными средствами в состоянии опьянения.



За минувшие сутки пять орловцев попались нетрезвыми за рулем. Один из них повторно, двое отказались от прохождения освидетельствования.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



