В Орле убирают мусор на кладбищах

Как сообщает сайт городской администрации, уже очистили от мусора шесть кладбищ. Работы начались в марте. За этот период общий объем вывезенных отходов составил 650 кубометров.

Больше всего мусора вывезено с Иоанно-Богословского и Лужковского кладбищ – 225 кубометров, 70 кубометров вывезено с Крестительского кладбища, с Наугорского и Троицкого — 50 кубометров, с Афанасьевского – 30 кубометров.



Для улучшения работ по текущему содержанию кладбищ подрядчик установил семь дополнительных бункеров для накопления отходов: четыре на Наугорском кладбище, два – на Троицком, один – на Крестительском. Их вывоз будет осуществляться по мере накопления.



На 13 апреля запланирована уборка Лепешкинского и Иоанно-Богословского кладбищ. К этому времени УКХ заключит новый договор на содержание общественных кладбищ.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



