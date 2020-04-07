На данный момент в Орловской области подтверждено еще пять случаев COVID-19 О том, что ожидаются еще заболевшие, вчера говорил Андрей Клычков в своем эфире в Instagram.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ситуация не останавливается. Мы дополнительно выявили еще людей, по которым у нас есть вопросы, и их количество около пяти».

Сегодня предположения подтвердили в федеральном оперативном штабе.



Таким образом, на данный момент в Орловской области 12 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое – выписаны из больницы.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



