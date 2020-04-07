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Учебный год для 11-классников может продлиться

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.


Сергей Кравцов уточнил, что учебный год для 11-классников может продлиться вплоть до начала экзаменационного периода.

Сергей Кравцов, министр просвещения: «Продление учебного года до 8 июня и затем сдача единого государственного экзамена».

Единый госэкзамен в этом году не будет отменен. Как заявил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов, расписание экзаменов утверждено.

Кравцов сообщил, что его ведомство подготовило единый информационный ресурс, который объединил все современные стандарты образования, передает телеканал «Россия 24».


Орловское Информбюро
7 апреля 2020 года
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