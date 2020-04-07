Строительная отрасль Орловской области получит меры государственной поддержки Правительство РФ приняло решение отменить до конца нынешнего года штрафы для застройщиков жилья, нарушившим обязательства.





Принято решение о том, с 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут, на этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов.



Данные меры позволят бизнесу не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты в сфере жилищного строительства, а покупателям - гарантировано получить свои квартиры. Помимо этого для стабилизации строительной отрасли и снятия административной нагрузки автоматически продлевается на год действие лицензий и разрешений на строительство, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



