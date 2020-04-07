В Орловских пивных играли в азартные игры Игровые автоматы были замаскированных под терминалы приёма электронных платежей.





Полиция пресекла незаконную игорную деятельность. Установлена причастность двух граждан к противоправной деятельности, которые незаконно организовали азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Салоны действовали по трём адресам в Северном, Заводском и Советском районах областного центра в помещениях пивных магазинов-баров.



В заведениях полицейские обнаружили и изъяли три игровых автомата, замаскированных под терминалы приёма электронных платежей. По результатам компьютерной экспертизы, проведенной в ЭКЦ регионального УМВД, данное оборудование было признано игровым. Также изъяты денежные средства и USB-модемы, посредством которых осуществлялся выход в интернет.



В отношении двух фигурантов следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



ФОТО пресс-службы УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



