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В Орловских пивных играли в азартные игры

Игровые автоматы были замаскированных под терминалы приёма электронных платежей.


Полиция пресекла незаконную игорную деятельность. Установлена причастность двух граждан к противоправной деятельности, которые незаконно организовали азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Салоны действовали по трём адресам в Северном, Заводском и Советском районах областного центра в помещениях пивных магазинов-баров.

В заведениях полицейские обнаружили и изъяли три игровых автомата, замаскированных под терминалы приёма электронных платежей. По результатам компьютерной экспертизы, проведенной в ЭКЦ регионального УМВД, данное оборудование было признано игровым. Также изъяты денежные средства и USB-модемы, посредством которых осуществлялся выход в интернет.

В отношении двух фигурантов следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ФОТО пресс-службы УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
7 апреля 2020 года
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