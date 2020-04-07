Семь орловских предприятий наладили производство защитных масок К ним присоединились еще трое индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в правительстве области.





В настоящее время общий объем производства масок превысил 80 тыс. штук в сутки. Кроме того, к этой деятельности подключен кластер легкой промышленности региона, предприятия которого в ближайшее время обеспечат производство защитных масок в объеме 300 тыс. штук в сутки.



Региональным департаментом промышленности и торговли налажено взаимодействие с Минпромторгом России с целью обеспечения предприятий необходимыми поставками сырья для производства защитных масок. Управлением Роспотребнадзора в настоящее время решается вопрос по ускоренной сертификации продукции для данных предприятий.



Как сообщает информационный портал Орловской области, департаменту соцзащиты поручено обеспечить швеями предприятия по производству масок.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



