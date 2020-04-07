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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах


Так, кроме уже привычной дезинфекции рук и термоконтроля, для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах рекомендуется разделить рабочие потоки и разобщить коллектив: разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, а также организовать работу в несколько смен.

Необходимо организовать качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. При этом стоит уделять особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа. Кстати, в организациях должен иметься запас дезсредств не менее чем на пять дней.

Разумеется, необходимо ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.

Рекомендации Роспотребнадзора касаются и организации питания на предприятиях – как в столовых, так и в иных местах. На рабочем месте принимать пищу ведомство запрещает.

Подробно с рекомендациями Роспотребнадзора можно ознакомиться здесь.


Орловское Информбюро
7 апреля 2020 года
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