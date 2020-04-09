УФНС: Декларационная кампания 2020 продлена на три месяца

Подписано соответствующее постановление Правительства Российской Федерации.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. При этом срок уплаты налога, исчисленного в декларации, не изменился: рассчитаться с бюджетом нужно не позднее 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

Подать декларацию 3-НДФЛ необходимо в налоговую инспекцию по месту регистрации. Сделать это можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в режиме онлайн, а также по почте. Прием документов на бумажном носителе в период с 6 по 30 апреля в налоговых инспекциях Орловской области ведется только через специальные боксы, установленные при входе, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.