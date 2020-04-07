|
|
Актеры театра «Свободное пространство» провели онлайн-сбор
Репетиции в таких условиях проводить, конечно, не представляется возможным, но актеры получили творческие задания для видеотрансляций, увидели и услышали друг друга и попытались выстроить планы на будущее.
Театральные маски актеры сменили на медицинские и репетируют по домам. И уже продумывают, чем будут удивлять и привлекать зрителя.
Марина Теплова, директор театра «Свободное пространство»:
«Наша задача, помимо того, чтобы объединить артистов и как-то начать творческий процесс хотя бы в виртуальной реальности, как-то поддержать нашего зрителя, потому что зритель, заключенный дома, тоже испытывает ряд проблем, ему тоже нужна поддержка».
Эва Стасюлевич
7 апреля 2020 года