Актеры театра «Свободное пространство» провели онлайн-сбор

Репетиции в таких условиях проводить, конечно, не представляется возможным, но актеры получили творческие задания для видеотрансляций, увидели и услышали друг друга и попытались выстроить планы на будущее.

Театральные маски актеры сменили на медицинские и репетируют по домам. И уже продумывают, чем будут удивлять и привлекать зрителя.

Марина Теплова, директор театра «Свободное пространство»:

«Наша задача, помимо того, чтобы объединить артистов и как-то начать творческий процесс хотя бы в виртуальной реальности, как-то поддержать нашего зрителя, потому что зритель, заключенный дома, тоже испытывает ряд проблем, ему тоже нужна поддержка».