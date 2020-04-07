Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Еще у пяти орловцев подтвердился диагноз COVID-19.





- Что общего между пифагорейцами и статистиками? Вместе со специалистами «Орелстата» мы отправились в необычное поселение.





- Репетиции в режиме онлайн. Как орловские театры живут сегодня?





- Православные верующие отмечают один из великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.