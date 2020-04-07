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Сегодня - Благовещение Пресвятой Богородицы

Это один из главных праздников православных верующих.


Согласно преданию, в этот день Деве Марии явился  Архангел Гавриил и сообщил благую весть, о том, что она станет матерью сына Божия. И сегодня во всех храмах Орла прошли праздничные богослужения.
 
Однако в условиях сложившейся эпидобстановки священнослужители советуют верующим воздержаться от походов в церковь и помолиться дома. Вообще же этот великий праздничный день требует смирения, молитв и благих дел. Например, помочь тем, кто в этом нуждается.
 
Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Господь всегда прибывает с нами,  покров Божией Матери всегда распространяется над нами. Мы не должны иметь никаких печалей и скорбей, мы не должны унывать,  мы должны радоваться в понимании того, что Господь все равно нас защитит».



Юлия Опанасюк
7 апреля 2020 года
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