Сегодня - Благовещение Пресвятой Богородицы Это один из главных праздников православных верующих.





Согласно преданию, в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил благую весть, о том, что она станет матерью сына Божия. И сегодня во всех храмах Орла прошли праздничные богослужения. Однако в условиях сложившейся эпидобстановки священнослужители советуют верующим воздержаться от походов в церковь и помолиться дома. Вообще же этот великий праздничный день требует смирения, молитв и благих дел. Например, помочь тем, кто в этом нуждается. Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Господь всегда прибывает с нами, покров Божией Матери всегда распространяется над нами. Мы не должны иметь никаких печалей и скорбей, мы не должны унывать, мы должны радоваться в понимании того, что Господь все равно нас защитит».





Юлия Опанасюк

7 апреля 2020 года



