Андрей Клычков пообещал выпускать 100-200 тысяч масок ежедневно

Сегодня пройдет очередная отгрузка товара в количестве 60 тысяч в «Орелфармации», которая распределит их по своей сети аптек, муниципальным аптекам области.

От имени жителей Орловской области благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие производства важнейших средств индивидуальной защиты, работает в этой непростой эпидемиологической обстановке».