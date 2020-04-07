Задержан орловец при попытке сделать наркотическую закладку Преступление пресекли в Северном районе Орла.





Молодой человек имел при себе два свертка с веществом, предположительно наркотическим. Один из них он успел поместить в тайник. Согласно проведенному исследованию, в свертках находилось синтетическое наркотическое средство общим весом 0,9 граммов. В отношении гражданина, причастного к покушению на сбыт наркотического средства в значительном размере, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



