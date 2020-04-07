На Орловщине ухудшатся погодные условия 7 и 8 апреля на территории Орловской области ожидается усиление ветра до 20 м/с.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.



Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью -1°С…+4°С,



Днем +11°С…+16°С.





Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



