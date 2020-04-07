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Стала известна дата выхода в эфир сериала «Зулейха открывает глаза»

Долгожданная премьера весны состоится на телеканале «Россия 1».


Фильм снят по книге Гузель Яхиной. Роман «Зулейха открывает глаза» был впервые опубликован в 2015 году и произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Роман мгновенно стал бестселлером, получил престижные литературные премии: «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Книга «Зулейха открывает глаза» переведена на 34 языка мира, включая язык Брайля.
 
Телеканал «Россия 1» приступил к работе над экранизацией романа в 2017 году. Экранизацию характеризует бережное отношение к тексту и тщательное воссоздание атмосферы.
 
Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. Режиссёр-постановщик Егор Анашкин («Кровавая барыня», «Деньги»).
 
Премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»  состоится 13 апреля в 21:00.
 



Орловское Информбюро
7 апреля 2020 года
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