Стала известна дата выхода в эфир сериала «Зулейха открывает глаза» Долгожданная премьера весны состоится на телеканале «Россия 1».





Фильм снят по книге Гузель Яхиной. Роман «Зулейха открывает глаза» был впервые опубликован в 2015 году и произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Роман мгновенно стал бестселлером, получил престижные литературные премии: «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Книга «Зулейха открывает глаза» переведена на 34 языка мира, включая язык Брайля. Фильм снят по книге Гузель Яхиной. Роман «Зулейха открывает глаза» был впервые опубликован в 2015 году и произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Роман мгновенно стал бестселлером, получил престижные литературные премии: «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Книга «Зулейха открывает глаза» переведена на 34 языка мира, включая язык Брайля. Телеканал «Россия 1» приступил к работе над экранизацией романа в 2017 году. Экранизацию характеризует бережное отношение к тексту и тщательное воссоздание атмосферы. Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. Режиссёр-постановщик Егор Анашкин («Кровавая барыня», «Деньги»). Премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля в 21:00.







Орловское Информбюро

7 апреля 2020 года



