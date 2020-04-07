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Не только о спорте

Соблюдать режим для спортсменов – дело привычное. В период самоизоляции появилось время не только на тренировки, но на любимое хобби. О том, чем занимаются спортсмены, узнала наш корреспондент Анастасия Дорохова.


Орловские спортсмены, уйдя на самоизоляцию, и тренироваться успевают, и творчеством заниматься. Одним из видов творчества для многих стала кулинария. Мастера спорта по стрельбе из лука Марию Виноградову на кухню «позвал» именно любимый вид спорта.
 
Мария Виноградова, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука: «В нашем виде спорта одними из фаворитов в России являются буряты, Забайкальский край. У них это блюдо распространено. Я была и в Улан-Удэ, и в Чите. Пробовала там бузы. Мне они очень понравились. Я знаю, что рецепт не очень сложный и ингредиенты легко найти у нас».
 
Не забывая о тренировках, творит кулинарные шедевры дома и триатлонист Владимир Юровский. А еще он запустил рубрику в своих соцсетях под названием «Поем в самоизоляции».
 
Владимир Юровский, триатлонист: «Я видел, что наши орловские команды тоже поют, выступают онлайн. К примеру, Владимир Вараксин, группа «Туризм». Мне тоже нравится петь. Почему бы не поддержать народ?».
 
А вот девушки из баскетбольной команды ОГУ взяли в руки кисти и краски, а также нитки и пяльцы. Капитан команды Юлия Новикова вышивает, центровой Валентина Стрыкова – рисует.
 
Юлия Новикова, капитан команды БК ОрелГУ: «Вышивание привлекло тем, что оно много времени занимает. А сейчас свободного времени стало гораздо больше. Первую вышивку подарил мне молодой человек, чтобы я не скучала».



Анастасия Дорохова
7 апреля 2020 года
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