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Орловские семьи, в которых есть школьники начальных классах или льготники, получат сухие пайки на следующей неделе

Об этом сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.


Сумму одного пайка будут рассчитывать, исходя из стоимости питания за день. Это в среднем около 45 рублей. Набор продуктов может несущественно отличаться в разных муниципалитетах. Вес зависит от поставщиков питания. В каждом будут макароны, сгущенка, крупы и консервы.
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Продукты, которые не являются скоропортящимися, будут упакованы в герметичные контейнеры и будут переданы семьям через образовательные организации. Естественно, не сегодня и не завтра это произойдет, потому что небольшую паузу мы берем для согласования с Роспотребнадзором списка продуктов. Затем должна пройти закупка и комплектование сухих пайков, для того чтобы каждая семья получила набор продуктов».



Анна Вайсергисер
7 апреля 2020 года
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