вторник 7.04.2020 19:03:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

На Орловском автовокзале работает учетно-заградительный пост

Орловщина продолжает держать оборону против коронавируса. В области ведётся учёт всех приезжих из других регионов. После закрытия государственной границы проникнуть коронавирус к нам может только оттуда. Железнодорожное и автосообщение между городами продолжается, потому ежедневно растёт и значимость работы учётно-заградительных постов. На одном из них побывал наш корреспондент.


В каждый прибывающий на автовокзал автобус первыми заходят полицейские и медики. Их цель - установить самочувствие пассажиров и заполнить с каждым небольшую анкету. В ней всего 11 вопросов: место прописки, место работы или учёбы, контактные данные, цель визита в Орёл и пункт назначения. Эта информация будет полезна, если один из пассажиров в будущем заразиться коронавирусом. Она поможет установить все его контакты. Ну и конечно, медики проверяют у всех температуру.
 
Алексей Сапронов, фельдшер учётно-заградительного поста: «Если никаких жалоб нет, то мы их отпускаем. Если жалобы есть - рекомендуем обратиться в больницу, а кому совсем плохо, то вызываем скорую помощь».
 
При этом на автовокзале применяются и дополнительные меры профилактики распространения коронавируса. Всё, до чего дотрагиваются пассажиры, постоянно обрабатывается дезсредствами. А фельдшеры медпункта регулярно проверяют людей в зале ожидания.
 
Наталья Козырева, фельдшер медпункта автовокзала г. Орёл: «23 марта мы усиленно начали работать по профилактике коронавирусной инфекции. Мы осматриваем водителей, измеряем температуру у пассажиров».
 
Учётно-заградительные посты сейчас работают не только на автовокзале. Аналогичный есть на железнодорожном вокзале, и мобильные - на пяти крупнейших автомобильных дорогах области, по которым люди приезжают из других регионов. Ни на одном из них случая выявления больных коронавирусом пока выявлено не было.



Антон Киселёв
7 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.