На Орловском автовокзале работает учетно-заградительный пост Орловщина продолжает держать оборону против коронавируса. В области ведётся учёт всех приезжих из других регионов. После закрытия государственной границы проникнуть коронавирус к нам может только оттуда. Железнодорожное и автосообщение между городами продолжается, потому ежедневно растёт и значимость работы учётно-заградительных постов. На одном из них побывал наш корреспондент.





В каждый прибывающий на автовокзал автобус первыми заходят полицейские и медики. Их цель - установить самочувствие пассажиров и заполнить с каждым небольшую анкету. В ней всего 11 вопросов: место прописки, место работы или учёбы, контактные данные, цель визита в Орёл и пункт назначения. Эта информация будет полезна, если один из пассажиров в будущем заразиться коронавирусом. Она поможет установить все его контакты. Ну и конечно, медики проверяют у всех температуру. Алексей Сапронов, фельдшер учётно-заградительного поста: «Если никаких жалоб нет, то мы их отпускаем. Если жалобы есть - рекомендуем обратиться в больницу, а кому совсем плохо, то вызываем скорую помощь». При этом на автовокзале применяются и дополнительные меры профилактики распространения коронавируса. Всё, до чего дотрагиваются пассажиры, постоянно обрабатывается дезсредствами. А фельдшеры медпункта регулярно проверяют людей в зале ожидания. Наталья Козырева, фельдшер медпункта автовокзала г. Орёл: «23 марта мы усиленно начали работать по профилактике коронавирусной инфекции. Мы осматриваем водителей, измеряем температуру у пассажиров». Учётно-заградительные посты сейчас работают не только на автовокзале. Аналогичный есть на железнодорожном вокзале, и мобильные - на пяти крупнейших автомобильных дорогах области, по которым люди приезжают из других регионов. Ни на одном из них случая выявления больных коронавирусом пока выявлено не было.





Антон Киселёв

7 апреля 2020 года



