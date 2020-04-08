Двор дома № 132А по ул. Октябрьской в Орле – отремонтируют

С 2011 года жители дома № 132 А по улице Октябрьской неоднократно обращались к властям с просьбой отремонтировать хотя бы разбитую дорогу перед домом - положить новый асфальт, сделать тротуар и место для парковки машин.

Чиновники менялись, а двор оставался не отремонтированным. Об этом мы рассказывали в одном из наших сюжетов

Как стало известно сегодня, двор дома № 132А по ул. Октябрьской включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

Таким образом, общее количество дворовых территорий, подлежащих ремонту в текущем году, составит 66.

Сложившаяся в результате торгов экономия позволила добавить этот объект из резервного списка дворов в основной. Соответствующее решение было принято 3 апреля на проведенном дистанционно заседании общественной комиссии, сообщает сайт городской администрации.