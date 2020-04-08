Сегодня в Орловском районе пьяный заезд по деревне Образцово закончился ДТП

В аварии никто не пострадал, включая самого автомобилиста, который, виляя по дороге, протаранил два забора и снес колонку. Полицейские выяснили, что перед тем, как сесть за руль, водитель одолел в одиночку более бутылки крепкого алкоголя.

Позвонившие в полицию местные жители сообщили, что водитель, попавший в ДТП, без движения лежит у машины. Однако медики и спасатели в Образцово приехали зря - ни царапины у подгулявшего водителя не обнаружилось. И, тем не менее, наладить с правонарушителем диалог инспекторам оказалось нелегко.

Виктор Кузминов, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Орловскому району: «Водитель, управляя автомобилем «Нива», двигался по улице Центральной и в районе дома № 28 допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В ходе дознания у водителя были установлены визуальные признаки опьянения».

В присутствии понятых эти самые признаки были установлены при помощи алкотектора.

Первый забор виляющая по дороге «Нива» задела метров за сто до конца поездки. Второй забор машину тоже не остановил бы, не налети «Нива» на внушительный пень. По словам хозяина дома, веранда, сложенная в один кирпич, тарана могла бы не выдержать, но обошлось.

Правонарушителя ждет административный арест, лишение прав на срок от полутора лет, а также 30-тысячный штраф.