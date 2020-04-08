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В Орловской области 29 предприятий наладили выпуск защитных масок

В эту работу включились и индивидуальные предприниматели в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове.


Вроде бы дело несложное: несколько слоев ткани, несколько строчек, две резинки, да и времени изготовление одной маски много не занимает - как рассказали швеи, около четырех минут, а в дальнейшем будет быстрее. Однако предприятия, которые заняты пошивом, включились в эту работу не сразу. Не было стандарта, которому нужно следовать, а также понимания, какое сырье можно использовать при производстве. 
 
Работа по мобилизации предприятий под пошив масок началась в области почти три недели назад. Министерство промышленности и торговли прислало лекала с полным циклом технологических операций. Сначала предприятия делали опытные образцы, потом начинали производство. 
 
Сегодня трудятся по двум направлениям: пошивом занимаются 29 ИП, в день прибавляются еще 2-3, а второе направление - это кластер легкой промышленности.
 
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Без учета кластера у нас в день производится порядка 22-25 тысяч масок защитных. Мы определили, каким образом эти маски сертифицировать, то есть мы проводим лабораторные исследования по полному циклу, по всем нормативам Роспотребнадзора. И только после того, как мы получаем от Роспотребнадзора сертификат, что она соответствует защитному изделию, это не медицинское изделие, я сразу подчеркиваю, только после этого мы запускаем массовое производство».
 
Первым такие маски получают все, кто в сложившихся условиях испытывают максимальную нагрузку, - сотрудники УВД, энергетики, почтальоны, сотрудники предприятий, которые не остановили работу. Заказ промышленных предприятий также выполнен.
 
Поставлять маски в аптеки - задача кластера легкой промышленности. В скором времени, все предприятия вместе должны выйти на цифру - 200 000 масок в сутки. Стоить они будут от 30 до 120 рублей в зависимости от конструктива и использования того или иного материала. Те, что подороже, можно будет использовать несколько раз.



Эва Стасюлевич
7 апреля 2020 года
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