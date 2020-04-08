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Иван Залогин: «Какой бы развитой не была система здравоохранения, она не готова к массовому поступлению людей в стационары»

Руководитель департамента здравоохранения принял участие в эфире Андрея Клычкова в Instagram.


Руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин отметил, что социальная разобщенность даст время региональной системе здравоохранения подготовиться. Он еще раз попросил людей оставаться дома.
 
На данный момент в Орле коечный фонд для борьбы с COVID-19 составляет 128 коек, 89 из них – в  инфекционном корпусе больницы им. Боткина, этот корпус полностью перепрофилирован под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Также подготовлено детское инфекционное отделение НКМЦ им. Круглой – оборудовано 13 боксов. В Мценской ЦРБ – 17 коек. Одна из пациенток  с подозрением там уже находится. В Ливенской ЦРБ - 6 коек.
 
Кроме того, выделен отдельный корпус на 200 коек в больнице им. Семашко. Там уже завершают работы по подключению необходимого оборудования. Готовится еще 60 дополнительных коек. 
 
Всего в регионе зафиксировано 12 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией. 5 из них добавились за последние сутки, все приехали из Москвы, состояние их здоровья стабильное. 3 выздоровевших ранее выписаны из больницы им. Боткина. На карантине в инфекционных отделениях находятся 15 человек, 917 – на домашней изоляции.



Артемий Лукьянчиков
7 апреля 2020 года
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