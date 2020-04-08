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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В Орловской области зарегистрировано 12 случаев заражения COVID-19. Как чувствуют себя заболевшие?
- В Орловской области 29 предприятий наладили выпуск защитных масок
- Спрашивают не документы, интересуются самочувствием. Полицейские и медики проверяют каждого въезжающего на Орловщину. Как работает пост на автовокзале, расскажем в нашем выпуске.
- Орловские футболистки напоминают о правилах профилактики коронавирусной инфекции.
Вести-Орёл
7 апреля 2020 года